Как избавиться от отложения солей в суставах

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Необычный огуречный рецепт.Повышенное образование мочевой кислоты в крови и соли, которые откладываются в суставах, свидетельствуют о проблемах с почками. При этом мочевая кислота кристаллизуется и скапливается в суставах, это вызывает отеки, образование опухолей, а также боли в суставах разной тяжести.Поэтому эту проблему необходимо лечить, иначе боль будет становиться сильнее, а со временем кристаллы увеличиваются и вывести их будет значительно сложнее.Огуречный сок является очень эффективным в снижении температуры тела, подщелачивании организма, а также эффективен в удалении мочевой кислоты и ее кристаллов из суставов. Мы расскажем вам рецепт смеси для удаления токсинов. Благодаря ее ингредиентам, а именно сельдерею и особенно имбирю, воспаление значительно уменьшится.Чтобы вывести кристаллы мочевой кислоты из суставов, Вы должны воспользоваться этим рецептом!Для приготовления Вам необходимы такие ингредиенты:1 огурец среднего размера;2 стебля сельдерея;0,5 лимона;2,5 см корня молодого имбиря.Приготовление:Тщательно помойте и очистите ингредиенты. Нарежьте ингредиенты небольшими кусочками. Далее положите все ингредиенты в емкость и измельчите с помощью блендера (при необходимости можете использовать мясорубку). Из полученной смеси выжми сок и все!Принимать этот напиток один или два раза в день, пока не увидите результаты.