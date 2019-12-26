10 самых распространенных причин болей в спине

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Ощущение боли в спине приносит не только дискомфорт.По статистике, от боли в спине страдает 70% населения.В этой статье речь пойдет о наиболее частых причинах ее возникновения.1. Повышенное напряжение в мышцах спины (мышцы располагаются слоями и формируют, так называемый, мышечный каркас спины и позвоночника). Оно может возникать по нескольким причинам. К ним относится — тяжелая физическая работа, неправильно спланированные занятия спортом, неправильная осанка, плоскостопие, а также избыточный вес или беременность.2. Изменения в позвонках и межпозвонковых дисках (остеохондроз и его осложнения, грыжи Шморля).3. Переломы и ушибы позвоночника. Травмы связок, сухожилий и околопозвоночных мышц (надрывы, микротравмы, разрывы).4. Воспалительные заболевания позвоночника (спондилиты). Их могут вызвать специфические бактерии (туберкулезный, сифилитический, бруцеллезный, гонорейный спондилит) или различные другие микроорганизмы. В тяжелых случаях инфекция может развиваться при участии нескольких возбудителей сразу (микст-инфекция). Возможно также и аутоиммунное воспаление. К подобным заболеваниям относятся остеомиелит позвонков, анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева), ревматический спондилит.5. Опухоли спины и позвоночника (встречаются редко), а также метастазы в позвоночник при опухолях органов, расположенных в грудной, брюшной полости или — в малом тазу.6. Врожденные пороки развития позвоночника (дефекты межпозвоночных суставов и позвонков, сужение позвоночного канала).7. Болезни внутренних органов. Панкреатит (воспаление поджелудочной железы), мочекаменная болезнь, пиелонефрит, цистит (воспаление мочевого пузыря), гинекологические болезни, простатит, колит. Также не стоит забывать и о болезнях сердца и сосудов, которые могут протекать с выраженным болевым синдромом в области спины (инфаркт миокарда, расслаивающая аневризма аорты).8. Вирусные инфекции (ОРВИ, грипп) могут давать выраженные мышечные боли, в том числе, и в спине.9. Остеопороз (потеря костной тканью кальция) — одна из частых причин возникновения боли в спине у пожилых людей, особенно, женского пола.10. Психосоматические боли в спине. Они могут быть вызваны различными расстройствами психики, такими как депрессия или ипохондрия.При определении конкретной причины боли в спине необходимо учитывать еще и много других признаков состояния организма. Проанализировать все в комплексе может только врач, поэтому при боли в спине не следует самостоятельно ставить диагноз или заниматься самолечением.