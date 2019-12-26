Сексуальное воздержание для мужчин: топ-5 мифов

Воздержание от секса не самым лучшим образом сказывается на здоровье.Умение управлять своим либидо зависит от конституции, возраста и социального статуса мужчины.А если вчерашний донжуан вынужден воздерживаться от секса по независящим от него причинам? Сможет ли он с этим справиться?Специалисты убеждены: вокруг этой темы больше мифов, чем правды.Слово – нашему эксперту, сексо­патологу Юрию Романову.Миф 1. Отсутствие половой жизни – стресс для мужчиныНа самом деле. Сексуальная абстиненция, вызванная внешними обстоятельствами, имеет две фазы. Первая длится месяц-два и выражается в том, что у мужчины нарастает желание секса, все мысли зациклены на этой теме.Во второй фазе срабатывает защитный механизм, происходит саморегуляция организма: раз секс недоступен, то зачем зря напрягаться? И либидо, чтобы не работать вхолостую, замирает до лучших времён.Многие мужчины в условиях жёсткой изоляции (солдаты, полярники, заключённые) практикуют мастурбацию, что совершенно нормально. Для них это самый оптимальный выход из ситуации.Если же речь идёт об обычной командировке, то мужчина с очень сильной половой конституцией не станет себя сдерживать супружеской клятвой верности. Он постарается найти доступную женщину. Не повезёт – успокоится мастурбацией. Эта категория мужчин очень плохо переносит воздержание. У них наступает бессонница, агрессия. Но через два-три месяца даже они привыкают к отсутствию секса. Мужчина со средней половой конституцией перенесёт разлуку с любимой нормально, без измены.Миф 2. Длительное половое воздержание ведёт к импотенцииНа самом деле. В юности, до начала половой жизни, воздержание не опасно, оно даже полезно, чтобы парень не наделал ошибок. Ведь психосексуальное развитие мальчика-подростка продолжается до 18 лет. И безумная сексуальная чехарда с 14–16 лет может создать у него неправильное представление о сексуальной жизни.В годы зрелости воздержание тоже не чревато опасными для здоровья последствиями. А вот длительная сексуальная абстиненция после 45–50 лет нежелательна, так как в этом возрасте происходит угасательное торможение сексуальной сферы. И если у мужчины нет возможности заниматься сексом, то его половая система иногда проседает быстро, буквально за два-три месяца, причём необратимо. Поэтому мужчинам после 45 лет рекомендуется вести хотя бы относительно регулярную половую жизнь или заниматься мастурбацией, чтобы сохранить потенцию.Миф 3. Специальные вегетарианские диеты и спорт помогают ослабить либидоНа самом деле. Занятия спортом, физические нагрузки в разумных пределах, наоборот, оздоровляют организм и соответственно половую функцию. Если же мясо заменить морепродуктами и разнообразить рацион свежими салатами, фруктами, это может даже повысить влечение и потенцию.Миф 4. Отсутствие интимной жизни стимулирует к новым свершениям – сексуальную энергию можно сублимировать в творческуюНа самом деле. Для того чтобы воздержание пробудило в мужчине творчество, нужно быть творческим человеком от природы. Чтобы создать болдинский цикл стихов, нужно быть Пушкиным. А если ты не Пушкин, то ничего гениального не напишешь. Впрочем, и о болдинском опыте нельзя утверждать как о закономерности. Если учёного или поэта изолировать от женщин, это вовсе не значит, что он сразу начнёт фонтанировать выдающимися идеями. Такого не бывает.Миф 5. Сексуальностью мужчины можно управлять с помощью специальных тренинговНа самом деле. Легко управлять сексуальностью конституционально слабого мужчины. И очень трудно управлять сексуальностью конституционально сильного. Так что все эти тренинги хороши для тех, кто и без них может спокойно с собой договориться. И совсем не подходят для тех, кто безуспешно пытается обуздать бушующую и не находящую выхода страсть. Для них это пустая трата времени.