Эфирные масла при болях в суставах

Эфирные масла используются для устранения разных видов болей.Если вы страдаете от болей в суставах, то попробуйте использовать для борьбы с ними эфирные масла. Эксперты из Индии назвали 5 самых действенных масел, эффективность которых была подтверждена в ходе экспериментов.Иланг-иланг. Данное эфирное масло добывается из цветков растения Cananga odorata. Оно известно очень оригинальным запахом и расслабляющим воздействием, так что нанесение иланг-иланг на кожу принесёт множество преимуществ. Лучшее эфирное масло для борьбы с болью в суставах.Мятное масло. Известно своей способностью уменьшать выраженность проблем при пищеварении и повышать уровень энергии. Мятное масло также можно применять во время массажа при болях в суставах. Оно обеспечивает ощущение охлаждения и выступает в роли эффективного обезболивающего средства.Масло лаванды. Аромат данного масла уже сам по себе связан с чем-то прохладным, успокаивающим и смягчающим. Масло лаванды используется для борьбы с напряжением мышц и облегчением суставной боли, поскольку это масло обладает противовоспалительными свойствами.Масло герани. Цветок герани известен приятным цветом и запахом. Добываемое на основе этих цветков эфирное масло позволяет уменьшать уровень стресса, противостоять депрессии, а также бороться против гормональных нарушений в организме. Эксперименты показали, что с помощью масла герани можно уменьшать уровень боли в коленях, мышцах и спине.Масло розмарина. Многие люди связывают это масло с ростом волос, что, вне всяких сомнений, является одним из самых удивительных качеств данного продукта. Но розмариновое масло также прекрасно подходит для массажа при болях в мышцах. Оно обладает анальгетическим и противовоспалительным воздействием, уменьшая уровень боли при артрите.