О появлении рака расскажут ладони

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77% страдающих онкологией не придали значения тому, что внешний вид их ладоней изменился.Если вовремя обратить внимание на изменения вида ладоней, то можно выявить и начать лечение ракового заболевания на самой первой стадии, что дает гораздо больше шансов на выздоровление человека.Данную точку зрения озвучили онкологи из Великобритании.Издание «OaNews» опубликовало сведения, полученные британскими специалистами, которые заявили, что по изменившемуся виду ладоней можно определить наличие у человека рака.«Мы пришли к этому, изучая на практике пациентов, перенесших рак. Ладони таких пациентов отличаются грубоватостью и имеют припухлости», — рассказали терапевты.По мнению британских экспертов, к любым телесным изменениям стоит относиться серьезно, так как они могут возникать в результате заболевания раком. Непонятный зуд, волдыри, сыпь, загрубевшие участки на коже могут сигналить о начавшейся онкологии в тот момент, когда заподозрить ее бывает еще очень трудно. В ходе исследований было установлено, что почти 18 процентов пациентов с раковым диагнозом видели на своем теле новообразование неизвестного происхождения, при этом подавляющее большинство (77 процентов) думали, что это — ничего серьезного.Особенно должно настораживать, если после случайного удара появившиеся шишка или синяк не исчезают в течение нескольких недель, отметили специалисты.