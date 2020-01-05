Медики рассказали, как правильно лечить ветрянку

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Врачи дали дельные советы для лечения неприятной болезни.Одна из самых распространённых вирусных инфекций — ветряная оспа или, как принято её называть, ветрянка, спровоцирована герпетическим вирусом и передаётся воздушно-капельным путём, информирует healthystyle.info. В основном, ветрянкой болеют дети в возрасте до 12 лет, но бывает и такое, когда заражаются взрослые люди либо повторно, что очень редко, либо впервые, не переболев в детстве.Самыми «понятными» симптомами являются красные пятнышки, постепенно превращающиеся в пузырьки, и повышенная температура тела. Спустя несколько дней после высыпания эти пузырьки лопаются, но они так сильно чешутся, что детки не выдерживают и расчёсывают их, тем самым оставляя на месте пузырька шрам. Обычно, высыпания мажут зелёнкой или фукорцином, эти лекарственные настойки подсушивают пузырьки ветряной оспы, а также они имеют свойство блокирования дальнейшего распространения сыпи по телу больного.Специального лечения от ветряной оспы не существует, а медики, в свою очередь, считают, что его и не нужно разрабатывать, так как ветрянка не является серьёзным заболеванием, провоцирующим какие-то осложнения. Во многих странах даже принято специально водить своего ребёнка в место, где находится больной ветрянкой, чтобы малыш заразился и переболел в детстве. У детей ветряная оспа протекает в лёгкой форме, может наблюдаться небольшое повышение температуры, но не более двух дней, в остальное время инкубационного периода инфицированного может беспокоить лишь жуткий зуд по всему телу.Медики рекомендуют соблюдать постельный режим во время ветрянки и давать больному пить много воды и кушать жидкую пищу. Чтобы немного снизить силу зуда можно дать заражённому один из антигистаминных препаратов, типа: левоцитиризин или просто цетиризин.