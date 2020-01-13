Назван продукты, укрепляющие кости

Ученые доказали их пользу.Американские ученые провели исследование, которое доказало, что чернослив помогает укрепить костную ткань, поэтому его необходимо добавлять в свой рацион.Известно, что сушеные сливы богаты витамином К и бета-каротином — веществами, которые замедляют процесс старения, оказывая положительное влияние на кожу и кости. Также чернослив укрепляет зрение и улучшают кровообращение. Стоит знать, что в сушеных сливах в пять раз больше провитамина А (или бета-каротина), чем в свежих фруктах, а из-за высокой концентрации железа сушеные сливы рекомендуются вегетарианцам.Исследователи провели эксперимент и доказали, что регулярное употребление чернослива (3-4 штуки в день) является хорошей профилактикой остеопороза (заболевание костной ткани). Этот продукт положительно влияет на плотность костей, защищая их от ломкости, а также предотвращает вымывание из них ценных минералов и веществ.