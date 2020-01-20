Пять советов по самостоятельному лечению плоскостопия

Под лечением плоскостопия специалисты подразумевают укрепление тех мышц, которые поддерживают свод стопы.Чтобы вылечить плоскостопие нужно следовать данным советам, проявив последовательность и настойчивость.Укрепление организмаСтопы должны контактировать с землей – так происходит массаж множества активных точек, расположенных на поверхности стопы. Побегав босиком по траве, по песку, вы укрепите не только мышцы стопы, но и весь организм в целом. Особенно полезно ходить босиком по гальке или любой неровной поверхности земли (пригоркам), по бревнам, шишкам. Также укрепляет стопы занятие плавание, особенно использование стиля кроль, когда при гребле ногой происходит укреплению мышц стопы.Занятия физической культуройВажно помнить, что при тяжелых клинических проявлениях болезни (таких, как боли и отеки) некоторые физические упражнения вызывают непосильную нагрузку на стопы. Постарайтесь в таком случае избегать серьезных спортивных упражнений (откажитесь от беговых коньков, лыжной ходьбы). А вот легкие упражнения будут полезны, поскольку способствуют укреплению организма.ГимнастикаХорошо приучить себя к ежедневному выполнению комплекса упражнений (их нужно делать минимум 2-3 раза в день). Среди таких упражнений такие (выполнять босиком, каждое по 8-12 раз):— исходное положение – сидя с выпрямленными ногами. Нужно погладить внутренним краем правой стопы голень левой ноги. Потом проделать то же самое, но поменяв ноги: внутренний край левой стопы гладит голень правой ноги.— исходное положение – сидя на стуле, нужно согнуть пальцы стоп и привести стопы внутрь. Затем сделать круговые движения стопами внутрь. Обеими стопами взять и поднять мяч (нетяжелый), а пальцами ног попытаться взять и поднять карандаш (ручку), подтянуть тонкий конверт.— исходное положение – стоя на носках, стопы при этом параллельны друг другу, нужно перенести центр тяжести на наружный край стопы и вернуться в исходное положение. Чтобы не было травм, это упражнение нужно делать рядом с опорой (станок, поручень, чтобы держаться за него в случае потери равновесия).МассажОт этого улучшается кровоснабжение, тонизируются мышцы, которые поддерживают свод стопы. При плоскостопии массируют голень (по задней внутренней стороне в направлении от костей до стопы) и саму стопу (от пятки до костей пальцев). Массаж включает в себя разминание, растирание и поглаживание.Выработка правильной походкиНужно стараться при ходьбе ставить стопы ног параллельно друг другу, упираясь на наружный край стопы. Со временем эта привычка закрепится и доведется до автоматизма.Это основные способы лечения плоскостопия в домашних условиях.