Назван вид спорта, особенно полезный для сердечников

Занятия йогой минимизируют негативные последствия.Специалисты Американской кардиологической ассоциации обнаружили, что снизить артериальное давление и улучшить работу сердца и сосудов могут регулярные занятия йогой.В исследовании приняли участие люди с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий, пишет Heart.org.Фибриляция предсердий – что это?Это один из видов аритмии, при которой верхние камеры сердца – предсердия теряют способность работать синхронно и скоординированно. Различные участки предсердий сокращаются хаотично, и по сути, предсердия исключаются из работыПосле 12 недель занятий йогой у людей с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий снизилась частота сердечных сокращений и кровяного давления, а также улучшилось психоэмоциональное состояние.По словам исследователей, при хроническом стрессе нервная система перегружена, что может привести к повышению артериального давления.Занятия йогой минимизируют негативные последствия благодаря глубокому дыханию. Кроме этого они способствуют повышению самосознания и внимания к сигналам собственного организма.