Аспирин снижает риск преждевременных родов

Приём низких доз аспирина может уменьшить риск преждевременных родов, как показало исследование. Это ценная информация для всех женщин, собирающихся стать мамами.Принимающие низкие дозы аспирина будущие мамы на 11% реже рожают детей до 37-й недели беременности, по сравнению с теми, кто получает плацебо. К такому выводу пришли учёные, чью работу финансировали Национальные институты здравоохранения США. В исследовании приняли участие 11 976 первородящих матерей в возрасте от 14 до 40 лет из Индии, Пакистана, Замбии, Демократической Республики Конго, Гватемалы и Кении.Приблизительно половина из них получала 81 мг аспирина в день, а остальные плацебо с марта 2016 по июнь 2018. Результаты исследования продемонстрировали, что низкие дозы аспирина на раннем этапе беременности являются доступным по стоимости способом снижения риска преждевременных родов у первородящих матерей. В частности, у женщин, которые принимали аспирин, преждевременные роды наблюдались в 11,6% случаев. У тех, кто принимал плацебо, в 13,1% случаев.Кроме того, у принимавших аспирин будущих мам отмечалось и снижение дородовой смертности, то есть мертворождений, также смертей ребёнка в первые 7 дней его жизни. Малыши от мам, принимавших аспирин, демонстрировали более крепкое здоровье. При этом никаких различий в плане показателей артериального давления между женщинами из первой и второй группы обнаружено не было.