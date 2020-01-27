6 лучших соковых напитков для желчевыводящих путей

Смешанные фруктовые или плодоовощные соки успешно используются для лечения холецистита.Соки можно заправлять медом, глюкозой, мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа, мелко натертой лимонной или апельсиновой коркой, тмином, ванилином и т. д.Предлагаем вашему вниманию несколько рецептов приготовления соков, которые помогут вам справиться с заболеваниями желчевыводящих путей.1. Морковный сок – 10 ч., шпинатный сок – 6 ч.Употребление смеси морковного сока со шпинатным позволяет не только очистить организм от шлаков, но и наладить работу желчевыводящей системы и кишечника.2. Морковный сок – 9 ч., сельдерейный сок – 5 ч., сок петрушки– 2 ч.Сок сельдерея содержит большое количество неорганического кальция, который способствует удалению из организма шлаков. Он повышает тонус, улучшает аппетит, оказывает мочегонное и слабительное действие. Сок стимулирует кроветворение, повышает физическую и умственную работоспособность, действует болеутоляюще. Излечивает от склероза, подагры, ожирения. В Древней Индии сок сельдерея целители рекомендовали раковым больным.3. Морковный сок – 10 ч, свекольный сок – 3 ч, огуречный сок – 3 ч.Употребляя морковный сок в смеси с огуречным и свекольным 3 раза в день, вы можете избавиться от только начавших образовываться камней в течение нескольких дней или недель (в зависимости от их размера). Также эта смесь является хорошей профилактикой камнеобразования, способствует очищению печени и желчного пузыря.4. Морковный сок – 11 ч., свекольный сок – 3 ч., сок кокосового ореха—2 ч.Смесь свекольного сока с соком кокосового ореха содержит большое количество калия, натрия, кальция, магния, много железа, фосфора, кремния и хлора, причем в нужных организму соотношениях. Благодаря этому смесь поставляет в организм строительный материал и служит весьма эффективным очищающим средством для желчного пузыря и почек.5. Морковный сок – 9 ч., сок одуванчика —3 ч., сок салата латук – 4 ч.Сок одуванчика способствует выведению желчи в тонкую кишку. Он необходим для нормализации работы пищеварительной системы, укрепляет кости скелета, предупреждает развитие остеопороза. Свежие листья и корни нужно промыть холодной водой, 5 мин бланшировать, пропустить через мясорубку.Смеси этих соков играют важную роль в предупреждении возникновения желчнокаменной болезни, очищении печени от шлаков и обогащении клеток новыми необходимыми веществами.6. Сок сныти. Эта трава имеет очень приятные вкус и запах. Сушат траву во время цветения. Зимой используют как чай, для ванн, а также как приправу. Сок сныти пьют при желудочно-кишечных заболеваниях, болезнях почек, желчного пузыря, в качестве мочегонного средства.Соки следует готовить из очень свежих фруктов и овощей и сразу их пить. Соки из лежалых плодов не очень богаты витаминами. Если вы хотите сохранить в соке как можно больше полезных веществ, воспользуйтесь соковыжималкой.