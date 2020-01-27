Пробиотики: топ-9 продуктов для здоровья кишечника

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Добавляя в свой рацион больше пробиотических продуктов, мы повышаем свои шансы оставаться стройным и здоровым с возрастом, - этому способствует их оздоровляющее влияние на систему желудочно-кишечного тракта.От состояния кишечника зависит состояние общего здоровья, кишечный микробиом играет определяющую роль в уменьшении воспаления, с которым в организме связан повышенный риск различных заболеваний, включая простуды, рак, сердечные заболевания, артрит, снижение когнитивных функций и нейродегенеративные расстройства. Кроме того, полезные кишечные бактерии могут помогать интенсивнее сжигать жир, снижают резистентность к инсулину.Употребление пробиотических продуктов способствует развитию полезной кишечной микрофлоры, общему оздоровлению кишечного биома.Пробиотики - это живые бактерии, содержащиеся в определенных продуктах или биологически активных добавках. Это полезные для человека непатогенные и нетоксикогенные живые микроорганизмы, которые при систематическом употреблении в пищу в составе тех же продуктов оказывают благоприятное воздействие на организм человека в результате улучшения состава и биологической активности защитной микрофлоры кишечника.Следующие продукты являются лучшими источниками пробиотиков.Йогурт. Исследование ученых из Университета Вашингтона показало, что натуральный кисломолочный йогурт содержит пробиотики, оказывающие благотворное действие а состояние кишечника у мужчин. Благодаря этим пробиотикам сильный пол становится лучше защищен от развития полипов, предшественников раковых опухолей.Кефир. Употреблять кефир полезно даже тем, кто не переносит молоко – он практически не содержит лактозы. При этом он обеспечивает организм белком и дюжиной различных видов живых активных культур.Мисо. Изготовленная из выдержанных ферментированных соевых бобов, эта паста насыщена пробиотиками. Также в мисо содержатся необходимые для поддержания стройности белок и клетчатка, а также укрепляющий кости витамин К. В то же время следует помнить, что мисо отличается высоким содержанием натрия. Одна чайная ложка этой пасты содержит треть дневного лимита для людей с высоким кровяным давлением.Квашеная капуста. Содержащиеся в ней пробиотики играют важную роль в работе кишечника. Они вырабатывают витамины, аминокислоты, формируют здоровый кишечный иммунитет и предотвращают аллергию, колебания веса, склонность к диабету второго типа, поддерживают здоровый уровень холестерина.Ржаной хлеб. Этот слегка кисловатый хлеб готовится без использования дрожжей, на густой закваске, которая содержит штаммы лактобацилл, дружественных кишечнику бактерий. Употребление ржаного хлеба помогает снизить холестерин в крови, улучшает обмен веществ, работу сердца, активизирует выведение потенциальных токсинов.Овощи в рассоле. Овощи, приготовленные в рассоле с использованием соли, воды и специй без уксуса, являются еще одним замечательным источником пробиотических культур. Огурцы, помидоры и яблоки, погруженные в раствор соли и воды, выделяют собственные молочнокислые бактерии.Кимчи. Это корейское блюдо основано на молочнокислом брожении (также называемом лакто-брожением), которое превращает капусту или другие овощи в великолепный острый и пряный гарнир, наполненный витамином С.Горький шоколад. Шоколад с повышенным содержанием какао сам по себе бактерий не содержит. Но он является желанной пищей для кишечных бактерий, которые образуют пробиотики, получая его.Оливки. В них тоже содержатся молочнокислые бактерии. Но важный момент – только в зеленых, а не в черных.