Отказ чистить зубы может привести к трем смертельным болезням

Несоблюдение гигиены зубов становится причиной кариеса. Это самая распространенная стоматологическая проблема.К 18 годам кариес есть уже у 80% подростков.Причин у кариеса две. С одной стороны, наличие благоприятной для размножения среды в полости рта. С другой — ослабление эмали вследствие неправильного питания.Если рацион содержит много углеводов и сахаров и мало клетчатки, это приводят к тому, что минералы, делающие эмаль зуба прочной, вымываются. И бактерии начинают её разрушать, рассказывает стоматолог.Основными возбудителями кариеса считаются 2 бактерии рода стрептококков mutans и sanguis. Через разрушенный зуб они легко попадают в кровь, вызывают воспалительные процессы в сосудах, усиливают вероятность тромбообразования, а следом — других сердечно-сосудистых патологий до инфаркта.Из ротовой полости по пищеводу бактерии проникают в кишечник. Становятся там причиной гастрита, язвенной болезни, панкреатита и, в итоге, могут привести к развитию рака кишечника.Заражая через тройничный нерв нервную систему — вызывают мигрени и инсульт. В связи с последними исследованиями, учёные предполагают, что именно стрептококк является причиной развития Альцгеймера. И приводит ко всем этим неприятным и часто смертельным болезням отказ вовремя чистить зубы.Кариес долго и сложно лечить. Гораздо легче его не допустить. Для этого нужно всего то соблюдать правила личной гигиены и придерживаться принципов правильного питания.