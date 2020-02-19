Почему ученые советуют пить цикорий вместо кофе?

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От кофе периодически нужно воздерживаться, чтобы улучшить восприимчивость организма. Пить цикорий вместо него в такие моменты – оптимальное решение. Цикорий приносит много пользы, от улучшения работы мозга до оздоровления пищеварения, отмечают ученые.Цикорий вместо кофе. Организм привыкает к действию кофеина, что снижает полезный потенциал напитка, его бодрящий эффект. Кроме того, возникающая толерантность к кофе побуждает человека употреблять больше напитка – это может негативно влиять на состояние нервной системы, усиливать склонность к неврозам, тревожности, бессоннице.Ученые советуют давать организму отдых от кофеина и пить вместо него напитки с цикорием, которому присущ кофейный вкус, что помогает легче переносить воздержание. К тому же цикорий обладает многими преимуществами в отношении здоровья.Помогает от запоров. Корень цикория богат клетчаткой инулин, облегчающей прохождение пище через пищеварительный тракт. Инулин также является пребиотиком, который стимулирует рост здоровых бактерий в кишечнике, укрепляя таким образом иммунитет.Стабилизирует сахар в крови. Исследования показали, что инулин, которого много в цикории, может помогать снижать уровень сахара в крови при диабете, уменьшать резистентность к инсулину. Данное свойство цикория позволяет добиться снижения калорийности рациона, полезно в борьбе с метаболическими нарушениями, ожирением.Улучшает функцию мозга. Цикорий содержит марганец и витамин В6 – важнейшие для мозга питательные вещества. Благодаря им питье цикория оказывает сосудорасширяющее и антиоксидантное действие, стимулирующее приток крови к мозгу. Также комплексное влияние компонентов цикория увеличивает скорость прохождения электрических сигналов через нейроны, что улучшает общую функцию мозга – человек лучше и быстрее соображает.