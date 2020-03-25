Установлена связь между коронавирусом и гипертонией
Специалисты отметили, что от гипертонии страдал каждый второй госпитализированный пациент. При этом популярные лекарства, которые регулируют кровяное давление, могут ухудшить прогноз при коронавирусной инфекции, подчеркнули эксперты.
Ученые также напомнили, что коронавирус наиболее опасен для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.
Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 417 тысяч человек, скончались 18,6 тысячи, более 107,8 тысячи вылечились. В России зарегистрировано 495 случаев, большинство из них находится в Москве. 22 человека вылечились и были выписаны.
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