Россию еще ждет пик заболеваемости коронавирусом, прогнозирует эксперт

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров уверен: пик распространения коронавируса в России еще не пройден, но к лету вспышка должна точно угаснуть. Как отмечает "Российская газета", медик прогнозирует пик на середину следующей недели. На спад уйдет примерно 10-12 недель.В свою очередь, Минздрав, Минэкономразвития и ФМБА рассмотрят необходимость изоляции врачей, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами, во внерабочее время в больнице или в гостиницах, передает "Ремедиум".Лидия Буруиба из Массачусетского технологического института призывает изменить представление о безопасной дистанции между людьми. Эксперт считает, что безопасная дистанция составляет более 8 метров. Именно на это расстояние распространяется аэрозоль, содержащий вирус, если человек чихает или кашляет. Официальная безопасная дистанция, согласно Всемирной организации здравоохранения, максимум 2 метра, а Роспотребнадзор определяет дистанцию в 1,5 метра. Буруиба также выступает против тканевых масок - они не гарантируют защиты.