Россию еще ждет пик заболеваемости коронавирусом, прогнозирует эксперт
В свою очередь, Минздрав, Минэкономразвития и ФМБА рассмотрят необходимость изоляции врачей, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами, во внерабочее время в больнице или в гостиницах, передает "Ремедиум".
Лидия Буруиба из Массачусетского технологического института призывает изменить представление о безопасной дистанции между людьми. Эксперт считает, что безопасная дистанция составляет более 8 метров. Именно на это расстояние распространяется аэрозоль, содержащий вирус, если человек чихает или кашляет. Официальная безопасная дистанция, согласно Всемирной организации здравоохранения, максимум 2 метра, а Роспотребнадзор определяет дистанцию в 1,5 метра. Буруиба также выступает против тканевых масок - они не гарантируют защиты.
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