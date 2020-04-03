Сильный кашель - характерный признак коронавируса

Многие признаки простуды или гриппа схожи с проявлением коронавирусной инфекции COVID-19. Отличить их помогает кашель, рассказывает издание The Daily Record.СМИ опубликовали историю болезни 25-летнего Калума Уишарта, который две недели боролся с поразившей его коронавирусной инфекцией. На примере этого случая можно понять, как отличить COVID-19 от другой респираторной инфекции, той же простуды.Для COVID-19 характерен особый кашель – чрезвычайно сильный, изнурительный. Для заболевшего он оказывается намного более тяжелым, чем кашель, вызываемый простудой.«У меня кашель был таким агрессивным, что вызывал сильную боль во всей грудной клетке и даже рвоту», - рассказал переболевший мужчина.Кроме того, кашель, возникающий при COVID-19, может проявляться длительными приступами, заставляющими человека задыхаться. В такие моменты в легких возникают спазмы, не позволяющие вдохнуть кислород.«Признаком коронавируса является сильный кашель в течение часа и больше, а частота таких проявлений варьируется от трех и более за сутки. Другой симптом – сильный жар в грудной части тела и спине», - сообщается в публикации.