Сильный кашель - характерный признак коронавируса
СМИ опубликовали историю болезни 25-летнего Калума Уишарта, который две недели боролся с поразившей его коронавирусной инфекцией. На примере этого случая можно понять, как отличить COVID-19 от другой респираторной инфекции, той же простуды.
Для COVID-19 характерен особый кашель – чрезвычайно сильный, изнурительный. Для заболевшего он оказывается намного более тяжелым, чем кашель, вызываемый простудой.
«У меня кашель был таким агрессивным, что вызывал сильную боль во всей грудной клетке и даже рвоту», - рассказал переболевший мужчина.
Кроме того, кашель, возникающий при COVID-19, может проявляться длительными приступами, заставляющими человека задыхаться. В такие моменты в легких возникают спазмы, не позволяющие вдохнуть кислород.
«Признаком коронавируса является сильный кашель в течение часа и больше, а частота таких проявлений варьируется от трех и более за сутки. Другой симптом – сильный жар в грудной части тела и спине», - сообщается в публикации.
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