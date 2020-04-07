Открытие: коронавирус может распространяться, когда человек просто говорит или дышит
Но возникают настоящие сложности, если в окружающую среду попадает ультрадисперсный аэрозоль, содержащий вирус. Там он может оказаться, когда инфицированный не носит маску и просто говорит или дышит. Притом, вирус SARS-CoV-2 может в форме аэрозоля оставаться в воздухе до трех часов.
К примеру, анализ данных, собранных в больнице Уханя, показал: есть основные локации, где вирус присутствовал в форме аэрозоля. Это были ванные комнаты пациентов и комнаты, где медицинский персонал переодевался, снимая средства индивидуальной защиты. Кстати, частицы, содержащие вирус, способны оседать на одежде и руках людей. Поэтому, снимая средства индивидуальной защиты, медики возвращали вирусные частицы обратно в воздух.
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