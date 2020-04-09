Коронавирус способен разрушить ткани головного мозга

Российские вирусологи подтвердили, что COVID-19 может влиять на центральную нервную систему и вызывать некроз мозга. О нарушениях работы мозга, свидетельствует, в частности, такой симптом, как потеря обоняния.Профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов в разговоре с «Известиями» отметил, что заражение коронавирусом может привести к отмиранию целых участков мозга. «У некоторых пациентов не было нарушений работы легких, но наблюдалось рассеянное сознание или эпилептические признаки. Вместе с уже отмечавшейся ранее потерей вкуса и обоняния», — замечает Козлов, уточняя, что эти признаки могут свидетельствовать об инфицировании коронавирусом тканей мозга.Месяц назад врачи из детройта обследовали 50-летнюю пациентку, у которой, помимо лихорадки и кашл, было спутанное сознание. После положительного теста на коронавирус, ей сделали КТ и МРТ, показавшие очаговые поражения в височных долях мозга, отвечающих за анализ и синтез речи, а также способность человека чувствовать вкусы и запахи. Врачи диагностировали у пациентки острую некротическую энцефалопатию — редкое заболевание, которое развивается на фоне вирусных инфекций.Сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов, комментируя исследование, отметил, что поражение тканей мозга (энцефалопатия) развивается в тот момент, когда клетки иммунной системы зараженного коронавирусом человека начинают активно выбрасывать в кровь большое количество цитокининов. «В избытке эти вещества способны повреждать стенки сосудов и вызвать кровоизлияния в мозг, что и приводит к развитию тех или иных неврологических симптомов», — подчеркнул биолог.Ученые не исключают, что COVID-19 способен атаковать весь организм. Ранее стало известно, что у людей, переболевших коронавирусом в бессимптомной форме, обнаружено повреждение легких в виде эффекта «матового стекла».По данным на 8 апреля, зафиксировано 1 470 225 случаев заражения коронавирусом в мире. Выздороветь удалось 316 482 заболевшим, 85 454 человек погибли.