Пребывание в невесомости физически меняет головной мозг

Неврологи из Университета Техаса, передает ТАСС, проверили, что происходит с головным мозгом астронавтов, которые длительное время жили на борту МКС. Оказалось, микрогравитация меняла объем мозга и деформировала гипофиз (его верхняя часть стала более плоской).Выводы были сделаны по итогу наблюдения за 11 астронавтами, которые жили на борту МКС в течение нескольких месяцев. Наблюдение за состоянием мозга астронавтов проводилось не только до полета, но и на протяжении года после возвращения на Землю.Оказалось, объем мозга и спинномозговой жидкости астронавтов вырос. Изменения сохранялись даже спустя год пребывания на Земле. Большая доля изменений затронула белое вещество и гипофиз (ключевой гормональный центр).Эффект был сравним с развитием гидроцефалии и высокого внутричерепного давления. Видимо, все дело в перераспределении жидкостей в условиях микрогравитации. Ученые призывают создать специальных комплексов упражнений и устройств, борющихся с микрогравитацией.