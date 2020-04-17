Пребывание в невесомости физически меняет головной мозг
Выводы были сделаны по итогу наблюдения за 11 астронавтами, которые жили на борту МКС в течение нескольких месяцев. Наблюдение за состоянием мозга астронавтов проводилось не только до полета, но и на протяжении года после возвращения на Землю.
Оказалось, объем мозга и спинномозговой жидкости астронавтов вырос. Изменения сохранялись даже спустя год пребывания на Земле. Большая доля изменений затронула белое вещество и гипофиз (ключевой гормональный центр).
Эффект был сравним с развитием гидроцефалии и высокого внутричерепного давления. Видимо, все дело в перераспределении жидкостей в условиях микрогравитации. Ученые призывают создать специальных комплексов упражнений и устройств, борющихся с микрогравитацией.
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