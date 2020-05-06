Ученые объяснили, что толкает подростков на использование электронных сигарет

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Ученые провели исследование среди подростков, чтобы определить, что заставляет их использовать электронные сигареты. Было выделено несколько факторов, провоцирующих их применение.Исследование проводилось в Южной Корее среди 1,5 тыс. подростков. Из них более 55% сообщили, что 6-30 дней в прошлом месяце пользовались электронными сигаретами. Оставшаяся часть пользовалась ими 1-5 дней.Молодые люди отмечали, что выбирать электронные сигареты их заставляет предполагаемая меньшая вредность, присутствие разные вкусов, простота покупки и сокрытия от родителей.«Широкая доступность и присутствие различных вкусов делает электронные сигареты привлекательными для подростков», - рассказывает автор, ответственный за переписку, доктор Хуунми Сон, доцент Пусанского университета. «Более строгое регулирование продажи позволит снизить использование электронных сыграет среди подростков».