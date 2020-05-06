Ученые объяснили, что толкает подростков на использование электронных сигарет

Ученые провели исследование среди подростков, чтобы определить, что заставляет их использовать электронные сигареты. Было выделено несколько факторов, провоцирующих их применение.

Исследование проводилось в Южной Корее среди 1,5 тыс. подростков. Из них более 55% сообщили, что 6-30 дней в прошлом месяце пользовались электронными сигаретами. Оставшаяся часть пользовалась ими 1-5 дней.

Молодые люди отмечали, что выбирать электронные сигареты их заставляет предполагаемая меньшая вредность, присутствие разные вкусов, простота покупки и сокрытия от родителей.

«Широкая доступность и присутствие различных вкусов делает электронные сигареты привлекательными для подростков», - рассказывает автор, ответственный за переписку, доктор Хуунми Сон, доцент Пусанского университета. «Более строгое регулирование продажи позволит снизить использование электронных сыграет среди подростков».
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