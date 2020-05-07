Что произойдет с организмом, если регулярно употреблять арахисовое масло
Риск сердечных заболеваний
В арахисе много мононенасыщенных жиров, что делает его полезным для сердца продуктом. В исследовании 2015 года было показано, что употребление 30 граммов арахисового масла в неделю помогает снижать риск смертности в целом и от сердечно-сосудистых заболеваний в частности.
Чувство насыщенности
Арахисовое масло – питательно и помогает дольше сохранять чувство насыщения. Тост из цельнозернового хлеба с арахисовым маслом, бананом и семечками на выбор может стать отличным перекусом даже для тех, кто сидит на диете.
Риск диабета
Употребление арахисового масла может влиять на риск диабета. Так употребление одной столовой ложки масла минимум пять раз в неделю было сопряжено со снижением риска развития диабета на более чем 20%.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий