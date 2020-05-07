Что произойдет с организмом, если регулярно употреблять арахисовое масло

Арахисовое масло – отличная альтернатива животным белкам. Его можно использовать для бутербродов, готовить на его основе заправки и соусы, начинки для десертов. При этом регулярное употребление арахисового масла сопряжено с некоторыми позитивными эффектами. Вот некоторые из них.Риск сердечных заболеванийВ арахисе много мононенасыщенных жиров, что делает его полезным для сердца продуктом. В исследовании 2015 года было показано, что употребление 30 граммов арахисового масла в неделю помогает снижать риск смертности в целом и от сердечно-сосудистых заболеваний в частности.Чувство насыщенностиАрахисовое масло – питательно и помогает дольше сохранять чувство насыщения. Тост из цельнозернового хлеба с арахисовым маслом, бананом и семечками на выбор может стать отличным перекусом даже для тех, кто сидит на диете.Риск диабетаУпотребление арахисового масла может влиять на риск диабета. Так употребление одной столовой ложки масла минимум пять раз в неделю было сопряжено со снижением риска развития диабета на более чем 20%.