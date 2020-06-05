Эксперт озвучил правила измерения температуры тела

Глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун подчеркивает: замерять температуру нужно, согласно трем правилам, передает "Новости Mail.RU". Это особенно важно в условиях распространения коронавируса. По его словам, измерения не будут точными, если, к примеру, датчик бесконтактного термометра наводить на руку.А вот измерение температуры в области лба отличается точностью. При этом не стоит замерять температуру сразу после приема пищи. В это время она, как правило, на полградуса выше обычного. Повышают температуру и физические нагрузки. Идеальное время замера температуры - минимум через час после приема пищи и минимум через 30 минут после физической нагрузки.К слову сказать, российские специалисты считают, что измерение температуры можно производить дистанционно, используя нестандартные технологии. Термометр-наклейка для дистанционной передачи данных о температуре тела на смартфон - новая разработка российских инженеров. У системы две части. Это термометр-наклейка, контактирующий с телом, и мобильное приложение, показывающее температуру даже на расстоянии.Чтобы система работала, телефон с приложением должен находиться на расстоянии не более 50 метров от наклейки-термометра. Система будет доступна для использования и в больницах, и дома. Комментирует глава инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы Мария Галямова: "Во время болезни родители каждые 1-2 часа или чаще контролируют температуру у ребенка, используя традиционные градусники. На одно измерение они тратят в среднем 5-10 минут. Новое устройство позволит родителям контролировать температуру ребенка дистанционно.Новая функция актуальна в связи с распространением коронавируса, а также в сезоны ОРВИ и гриппа. Устройство не токсично и не содержит ртути. Стоимость термометра-наклейки будет сравнима с ценой на инфракрасные градусники. Прибор отличается высокой точностью и сможет работать в течение года без подзарядки".