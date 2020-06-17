Кишечные паразиты оказались спасением от рассеянного склероза

Исследовательская группа, состоявшая из британских и румынских биологов, смогла предотвратить повторную манифестацию рассеянного склероза. И помогли им круглые черви-паразиты Necator americanus, пишет ТАСС. Рассеянный склероз характеризуется поражением миелиновой оболочки нервных волокон. Из-за этого нарушается нормальная передача нервных сигналов. Итог - онемение конечностей, паралич, летальный исход.Ранее уже было известно, что у лиц с рассеянным склерозом и прочими аутоиммунными заболеваниями при паразитической инфекции болезнь протекает легче, чем у остальных. Теперь же специалисты провели эксперимент с червями Necator americanus. Присутствие в кишечнике человека данных паразитов значительно снижает количество воспалений и перепрограммировало иммунную систему на уменьшение аутоиммунной активности.Влияние паразитов на пациентов с повторной манифестацией рассеянного склероза ученые проверили на примере 73 добровольцев. Некоторым добровольцам давали яйца паразитов, а остальным - пустышки. Период наблюдения составил 9 месяцев. Оказалось, добровольцы из основной группы имели меньше значительных повреждений миелиновой оболочки. 50% пациентов из основной группы вообще забыли о приступах обострения заболевания. В контрольной группе таковых было 28%.