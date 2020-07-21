Гормон любви может помочь в лечении болезни Альцгеймера
«Недавно выяснилось, что окситоцин участвует в регуляции показателей обучения и памяти, но до сих пор ни одно из предыдущих исследований не рассматривало влияние окситоцина на когнитивные нарушения», - рассказывает профессор Сайто.
Результатами своего испытания команда поделилась в журнале Biochemical and Biophysical Research Communication.
При использовании окситоцина на срезах мышиного гиппокампа ученые обнаружили, что сигнальные способности, нарушающиеся при болезни Альцгеймера, были улучшены. Это дает повод предполагать, что окситоцин может обращать вспять нарушения синаптической пластичности, свойственные для дегенеративного заболевания.
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