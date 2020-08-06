Врач назвал фактор, повышающий риск рака в 30 раз

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Главный онколог Министерства здравоохранения России, академик РАН Андрей Каприн рассказал, какие факторы значительно повышают риск развития рака. Об этом сообщает РИА Новости.По словам врача, генетика объясняет примерно 15% случаев развития онкологии. Гораздо большее значение имеют мутации, связанные с образом жизни и возрастом человека.Так, риск заболеть раком увеличивается в 30 раз из-за курения. Также его повышает употребление алкоголя."Вот смотришь, вроде генетически здоровая семья. А потом там появляется рак легкого, рак мочевого пузыря. Выясняется, что здесь присутствуют вредные привычки", — рассказал Андрей Каприн.Онколог отметил, что организм приходит в себя только через десять лет после отказа от курения.Кроме того, большую роль играет возраст. По словам Каприна, после 65 каждые пять лет на десять процентов увеличивается количество клеточных мутаций.