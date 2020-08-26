3 способа, которые помогут безопасно ускорить обмен веществ

От метаболизма зависят многие процессы в организме человека. Высокая скорость обмена веществ позволяет эффективнее получать энергию из еды, не запасать в виде жира. Термины «метаболизм» и «обмен веществ» являются взаимозаменяемыми. Чем быстрее обменные процессы, тем больше калорий сгорит, уйдет лишний вес. От этого зависит хорошее настроение, самочувствие, будут силы на повседневные дела.Быстрых методов для ускорения метаболизма не существует, но существуют безопасные. Какие именно, назовём в текущем материале.Способ 1: больше двигатьсяДвижение – жизнь, это факт. Нужно использовать мышцы любым образом, чтобы тело могло активнее сжигать калории. Помочь в этом плане как минимум способна прогулка. То есть не обязательно ходить в спортивный зал ради внедрения в жизнь какой-то физической активности. Нужно увеличить количество дневной активности. Например, заменить лифт лестницей, машину – пешими прогулками до работы и дома, уборку наводить вручную самостоятельно, а не отдавать полы на растерзание роботу-пылесосу. Сидя в офисе, не забывайте делать зарядку. Так вы будете сжигать калории, даже не задумываясь об этом. Тренировки могут стать вспомогательным средством для достижения цели. Как минимум приведут тело в порядок, помогут дисциплинироваться. Главное, найти тренировки по душе, чтобы занятия спортом были не в тягость, нравились и приносили удовольствие.Способ 2: наращивать мышцыУскорить обмен веществ помогает увеличение мышечной массы. Мышцы способны сжигать примерно в 4 раза больше калорий, чем жировая масса. Чем больше мышцы, тем больше энергии тратит тело, метаболизм становится выше. Поэтому мужчины обычно сжигают больше энергии, нежели женщины.Решить проблему смогут силовые тренировки, благодаря которым увеличивается количество мышечной ткани. Причём даже силовая с собственным весом будет считаться за тренировку с отягощениями. Эффективнее всего считаются приседания, выпады, отжимания, тренировка трицепсов. Неплохо приобрести ленты сопротивления, которые тоже безопасно и быстро помогают наращивать мышцы.Способ 3: похудетьПотеря веса – лучший способ ускорить метаболизм. Просто нужно есть меньше калорий, чем сжигать их. При этом не должно быть строгих ограничений и низкого уровня калорий, потому что иначе вы достигнете обратного эффекта. Жесткие диеты только замедляют обмен веществ. Организм включает режим выживания, переходит в голодание. Тело будет удерживать жировые запасы, потому что не знает, когда в следующий раз сможет поесть. Мышцы используются как топливо, а жиры откладываются в больших количествах. Похудеть в таком случае не получится. А после отказа от диеты и возврата к обычному питанию обмен веществ замедлится ещё сильнее, набор веса будет происходит быстрее, чем до того, как вы решили сесть на диету.