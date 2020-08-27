Старческое слабоумие попробуют лечить электричеством

Ученые начинают имеющее эпохальное значение исследование по лечению деменцией за счёт отправки электрического поля глубоко в мозг. Над ним работают эксперты Имперского колледжа Лондона.Неврологи попытаются лечить старческое слабоумие за счет отправки электрических сигналов в мозг. Исследователи из Имперского колледжа Лондона уже получили грант в размере $1,5 млн от американских филантропов, включая Билла Гейтса, для испытания технологии. Отобраны 24 пациента с ранней стадией болезни Альцгеймера, которые пройдут через двухнедельный курс, подразумевающий ежедневные часовые сеансы. Десятилетиями наука пыталась разработать лекарства от старческого слабоумия, но они раз за разом проваливались. И теперь предпринимается попытка использовать совсем другую методику.Электрическая стимуляция мозга будет осуществляться через нанесенные на кожу головы электроды. Они отправляют два безвредных пучка электричества в мозг. При этом пучки имеют чуть различную частоту - 2 000 и 2005 Гц, чтобы при их столкновении рождалось третье электрическое поле с частотой в 5 Гц. От него и ожидают самых больших достижений, так как это поле должно рождаться в гиппокампе - расположенной глубоко в мозге зоне, отвечающей за формирование новых воспоминаний. Ожидается, что это оживит митохондрии или энергостанции клеток, повреждающиеся при деменции.У первых двух пучков слишком высокая частота для воздействия на здоровые ткани мозга, через которые они просто проходят без всякого эффекта. Новая волна будет иметь частоту активности клеток мозга. Это позволит возвращать поврежденные нейроны к жизни. Тесты уже показали, что технология усиливает кровоток к мозгу, а у добровольцев повышаются результаты тестов на распознавание лиц. В новом исследовании примут участие реальные больные с деменцией.