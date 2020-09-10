Виды соли, которые могут быть полезными для здоровья

Даже обычная поваренная соль может быть полезной для здоровья, при условии, что ею не злоупотребляют. Кроме того, существуют другие виды соли, более насыщенные минералами и менее обработанные.Потребление соли имеет большое значение для работы организма, поскольку содержащийся в ней натрий участвует в процессах регуляции артериального давления. Какие же виды соли могут быть особенно полезными для здоровья?Столовая. Одна из самых доступных – поваренная, возможно йодированная соль. Поваренную соль добывают из отложений, находящихся под землей – такое сырье более интенсивно обрабатывается, в результате лишается большого количества минералов. Добавляемый в нее йод помогает предотвратить развитие проблем с щитовидной железой, ее недостаточной активности. Однако потреблять такую соль нужно не более одной чайной ложки (четыре грамма) в день.Диетологи предупреждают: высокий уровень этой соли в рационе способствует увеличению потребления сахара, поглощаемым организмом для баланса.Черная. Соль розовато-серого цвета часто используется в азиатской, индийской кухнях. В древности для ее приготовления продукт смешивали с травами и специями, нагревая затем до высоких температур. Сегодня многие производители черной соли смешиваю ее с древесным углем.Многие диетологи рекомендуют ее как «более здоровую версию соли», поскольку она содержит большое количество калия, железа, а также другие минералы. Известно свойство черной соли разжижать кровь, активизировать вывод токсинов из организма.Гималайская розовая. Ее светло-розовый цвет обусловлен наличием оксида железа. Такая соль наименее обработана промышленно, ее кристаллы больше по размеру и довольно трудно растворяются при готовке – это гораздо более натуральный продукт по сравнению с поваренной.Людям, страдающим мышечными спазмами, головной болью может быть полезной именно такая соль. Она содержит низкий уровень натрия и высокий магния, что позитивно влияет на состояние мышц и сосудов.Сельдерейная. Обычно это смесь поваренной соли с компонентами сельдерея. Данное растение обладает рядом полезных для здоровья свойств: например, способствует профилактике рака, сердечно-сосудистых заболеваний. Низкое содержание натрия делает сельдерейную соль хорошим вариантом для пациентов с диабетом или гипертонией.Морская. Одна из самых чистых и необработанных форм соли, которая получается естественным образом из морских вод в процессе испарения. Имеет вид прозрачных кристаллов, которые сравнительно больше, чем у поваренной соли. Многие считают морскую соль более полезной для здоровья, чем поваренная. Однако ее чрезмерное потребление, как вообще при злоупотреблении натрием, увеличивает риск проблем с кровяным давлением, гипертонией, сердечными заболеваниями.Красная гавайская. Обладает насыщенным оттенком из-за высокого содержания железа. Это тоже морская по происхождению соль, естественным образом смешавшаяся с красной пылью вулканической глины, называемой «Alaea». Как и морская, она содержит много йода, магния. Такая соль может улучшать функционирование щитовидной железы, укрепляет иммунитет, рекомендуется при заболеваниях печени и желчевыводящих путей.Черная четверговая. Исконно русский продукт, готовящийся путем пережигания крупной каменной соли с квасной гущей и вымоченным в воде ржаным или бородинским хлебом. В ней меньше, чем в поваренной, хлорида натрия и значительно больше калия, также много кальция, магния. Ее полезно употреблять людям с заболеванием почек, сердца, повышенным давлением.