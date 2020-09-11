Куда бежать с синдромом беспокойных ног?

Если вы часто испытываете навязчивое желание пошевелить нижними конечностями, а во сне ваши ноги все время куда-то «бегут», скорее всего, у вас синдром беспокойных ног — неврологическое сенсомоторное расстройство, которым страдает от 2% до 10% людей.По данным Национального института неврологических расстройств США (NINDS), синдром беспокойных ног (СБН), также называемый болезнью Уиллиса-Экбома, чаще затрагивает женщин, чем мужчин. Люди, которые им страдают, чаще не могут точно описать симптомы, поскольку в этом состоянии объективно ничего не болит. Просто все время хочется шевелить ногами (иногда только правой или левой), причем это навязчивое ощущение усиливается ближе к вечеру и ночью, когда организм находится в состоянии покоя. В редких случаях люди с СБН испытывают также ощущение беспокойства в руках, туловище и лице.Во время сна СБН выражается в непроизвольных подергиваниях ног каждые 15-30 секунд, иногда — всю ночь напролет. В 15% это состояние становится причиной хронической бессонницы и очень сильно ухудшает качество сна, вызывая дневную сонливость, тревожность, ухудшение концентрации, и работоспособности.Почему ноги хотят «бежать»?Более чем в половине случаев СБН возникает в отсутствие какого-либо другого неврологического или соматического заболевания. Ученые считают, что это состояние может быть вызвано генетическими причинами, в частности, специфичные варианты генов были выявлены в семьях, у членов которых синдром беспокойных ног проявлялся до 40 лет.Также, по данным NINDS, существуют убедительные доказательства взаимосвязи этого состоянии с дисфункцией базальных ганглиев — участков мозга, контролирующих движения.СБН также могут вызвать:дефицит железа;чрезмерное употребление алкоголя, табака и кофеина;прием некоторых препаратов, в том числе противорвотных, антипсихотических, антигистаминных и антидепрессантов;беременность;невропатия;тяжелые неврологические заболевания, такие как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, синдром Туррета и др.Как «успокоить» ноги?К сожалению, в настоящий момент нет эффективного лекарства, который избавит вас от синдрома беспокойных ног раз и навсегда. Но как минимум можно ослабить или купировать симптомы, а также взять это состояние под контроль. Как правило, врачи в первую очередь рекомендуют проверить уровень железа в крови и в случае необходимости устранить его дефицит, а также отказаться от алкоголя, курения и кофеина и увеличить продолжительность сна.Также для облегчения симптомов СБН применяются противосудорожные лекарства и дофаминсодержащие препараты, которые, как правило, назначаются для пациентов с болезнью Паркинсона. В редких случаях тяжелых проявлений синдрома врач может назначить опиаты.