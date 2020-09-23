Эндокринологи назвали способы снижения артериального давления без лекарств

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Высокое артериальное давление является проблемой для многих людей. Поэтому очень важно знать о мерах профилактики.Так, диетологи назвали несколько способов, следование которым позволит в какой-то мере снизить риск появления этой проблемы. В то же время, специалисты подчеркивают, что все эти способы заменить лечение гипертонии не могут и направлены исключительно на ее профилактику.Снизить же риск появления высокого артериального давления помогут регулярная физическая активность. Фактически занятия спортом должны стать неотъемлемой частью жизни. Это связано с тем, что физические нагрузки помогают снизить уровень инсулина и восстановить метаболизм.Вторым эффективным способом нормализации артериального давления является соблюдение правильного баланса в питании. Нездоровая пища, как отметили диетологи, рано или поздно приводит к повышению уровня сахара в крови. Поэтому выпечка, мороженое, мучные изделия в целом, а также другие продукты, которые в своем составе содержат сахар, должны попасть под запрет. А вот свежие фрукты и овощи, наоборот, смогут стать полноценной и полезной заменой.Еще одним способом, как считают диетологи, является максимальное исключение стрессовых ситуаций, контроль над своей нервной системой. Помочь в этом могут массаж, дыхательная гимнастика, а также принятие ванны с аромамаслами.И, наконец, в качестве еще одного способа минимизации гипертонии является достаточное количество витамина D. Здесь свою роль сыграют как потребление рыбных и молочных продуктов, так и просто свежий воздух и солнечный свет.