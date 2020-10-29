Онкологи: иногда лишние килограммы - это хорошо

У некоторых людей есть генетическая предрасположенность к избыточному весу. И, с точки зрения развития онкологии, это неплохо, ведь "гены ожирения" снижают риск рака груди и простаты.Было установлено: у женщин с избыточным весом в целом повышен риск рака молочной железы. Но если лишний вес был обусловлен влиянием генов, то риск рака, напротив, снижался. У мужчин лишний вес связывался с пониженным риском рака предстательной железы, вне зависимости от генетического фактора.Положительный эффект у мужчин был особенно выражен, когда человек сталкивался на работе с канцерогенами. Получается, клетки жировой ткани играют защитную роль, абсорбируя вредоносные химические вещества и не давая им проникать в кровь и различные ткани организма. Следовательно, для людей, работающих в неблагоприятных условиях, худоба может быть опасна.