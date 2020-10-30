Белок тенасцин-C может помочь в лечении глаукомы
В рамках исследования ученые обратили внимание на мышей без тенасцина-C. Они сравнивались с животными, у которых данный белок присутствовал. Обе группы подверглись воздействию аутоиммунной глаукомы, схожей с человеческой.
Мыши, у которых молекула отсутствовала, демонстрировали иное поведение микроглии. Реактивность клеток была ниже, а противовоспалительных факторов выделялось меньше. Кроме того, у мышей с тенасцином-C погибло значительно больше ганглиозных клеток сетчатки, чем у мышей без молекулы. Кроме того, у них было отмечено отсутствие повреждений зрительного нерва.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий