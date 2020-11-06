Что будет, если есть имбирь каждый день

Корень имбиря ценится в восточной медицине как лекарство от многих проблем со здоровьем уже много веков. Современные ученые тоже подтвердили пользу специи, обладающей уникальными свойствами.Профилактика простудных заболеванийЧай с имбирем — проверенное средство для того, чтобы в считанные дни избавиться от признаков простуды. В корне содержится вещество джинджерол, являющееся одним из наиболее эффективных противовоспалительных средств и помогающее подавить болезнетворные организмы.Помогает легче переносить нагрузкиЗначительно снизить или вовсе устранить боль в мышцах после тренировки тоже может помочь имбирь. При этом его можно не только употреблять в качестве пищевого продукта, но и использовать наружно. Например, можно натереть имбирь на мелкой терке (должно получиться около 5 столовых ложек продукта), положить в мешочек из марли и опустить его в набранную горячую ванну. Ванна с имбирем усилит циркуляцию крови и будет способствовать расслаблению натруженных мышц.Снижение и поддержание весаЕжедневное употребление имбиря поможет держать тело в прекрасной форме. Специя устраняет чувство голода, не позволяет организму накапливать жир (ускоряя его окисление), тем самым способствуя снижению веса.