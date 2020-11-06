Что будет, если есть имбирь каждый день
Профилактика простудных заболеваний
Чай с имбирем — проверенное средство для того, чтобы в считанные дни избавиться от признаков простуды. В корне содержится вещество джинджерол, являющееся одним из наиболее эффективных противовоспалительных средств и помогающее подавить болезнетворные организмы.
Помогает легче переносить нагрузки
Значительно снизить или вовсе устранить боль в мышцах после тренировки тоже может помочь имбирь. При этом его можно не только употреблять в качестве пищевого продукта, но и использовать наружно. Например, можно натереть имбирь на мелкой терке (должно получиться около 5 столовых ложек продукта), положить в мешочек из марли и опустить его в набранную горячую ванну. Ванна с имбирем усилит циркуляцию крови и будет способствовать расслаблению натруженных мышц.
Снижение и поддержание веса
Ежедневное употребление имбиря поможет держать тело в прекрасной форме. Специя устраняет чувство голода, не позволяет организму накапливать жир (ускоряя его окисление), тем самым способствуя снижению веса.
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