Опасность распространения коронавируса в школах очень невелика

Исследование показало, что повторное открытие школ в Великобритании не привело к вспышке количества заболевших. Следовательно, дети могут продолжать очное обучение, что крайне важно для их развития.Британские исследователи проследили за изменением численности пациентов с COVID-19 после того, как весной и в самом начале лета этого года в стране заново заработали школы. Наблюдения показывают крайне низкий уровень заражений и полное отсутствие каких-либо крупных вспышек в любых образовательных заведениях. Там, где отмечались некрупные вспышки, они затрагивали учителей или других взрослых сотрудников, которые заносили коронавирус в школу со стороны.С учетом установленных фактов, авторы исследования предупреждают о наличии строгой корреляции между распространяемыми в школах инфекциями и наличием коронавируса у представителей местного сообщества. Выводы этого наблюдения нельзя однозначно перевести в рекомендации. С одной стороны, оно показывает, что школы могут безопасно продолжать свою деятельность во время пандемии. Но с другой стороны, это возможно только в том случае, если они находятся в безопасных с точки зрения эпидемиологической ситуации регионах. Если же вокруг бушует пандемия, то школа вряд ли может считаться островком безопасности для детей и взрослых.В противоположность Европе США на большей части своей территории закрыли школы, при этом оставляя работающими рестораны и бары. Всё это привело к масштабным вспышкам COVID-19 в различных регионах страны, из-за чего чиновники решили не спешить открывать школы заново. Но наблюдения показывают, что угроза массового вспышек в школах невелика. Во всяком случае, она намного ниже, чем в тех районах, где продолжают работать увеселительные заведения.