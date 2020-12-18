Излучение смартфона можно сделать менее вредным

Каждый обладатель смартфона сталкивается с электромагнитным излучением, оказывающим вредное воздействие на здоровье. Но известный врач-невролог Марат Якупов рассказал, как свести его до минимума.Хотя многочисленные исследования не подтвердили наличия опасной в плане риска опухолей мозга радиации от мобильных телефонов, в чём их подозревали многие годы, установлено, что смартфоны выделяют электромагнитное излучение. Оно воздействует на человека как в момент разговора, когда он подносит трубку к уху, так и в том случае, если телефон просто находится в непосредственной близости. И чем чаще человек использует свой смартфон, тем выше степень воздействия излучения на организм, как поведал доктор Якупов.По его словам, характерными симптомами чрезмерного воздействия электромагнитного излучения на организм являются боли в голове, повышенный уровень сонливости днем, высокая усталость и постоянная раздражительность. Но на данные факторы можно влиять, причём для этого не требуется полностью ограничить себя от контакта с устройствами.Все современные телефоны сегодня дают возможность разговора с абонентом без поднесения трубки к уху. Это можно делать через громкую связь, если вы находитесь в дома, и никто не сможет подслушать ваши разговоры, либо через устройство Bluetooth. Наконец, к любому телефону можно подключить обычные проводные наушники, имеющие микрофон. Врач советует не проводить слишком долгие беседы - для этого лучше выбрать видеосвязь, при которой телефон находится на большом расстоянии. Но многое зависит и от мощности самого смартфона - чем она выше, тем степень электромагнитного излучения больше.