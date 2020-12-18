Нарколог Ковтун назвал лечебную дозу алкоголя
Нарколог Ковтун рассказал, в каком количестве алкоголь может употребляться без вреда здоровью и назвал лечебную дозу. По словам врача, в небольшом количестве спиртное оказывает расслабляющее действие, снимающее напряжение.
«Лечебной дозой спиртного в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса является одна чайная ложка», - заметил нарколог.
Специалист констатировал, что употребление алкоголя с превышением названной дозы сопровождается токсическим эффектом.
«В той или иной степени это будет приносить вред», - сказал Ковтун.
Также нарколог заявил, что не доверяет утверждениям о благотворном воздействии и полезности красного вина. Он считает, что такого рода заявления выгодны прежде всего производителям вина.
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