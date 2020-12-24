По мнению известного российского врача и телеведущего Александра Мясникова, периодом следующего пика коронавируса может стать лето наступающего 2021 года.На съемках передачи «О самом главном» кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 Александр Мясников спрогнозировал сроки следующей волны коронавируса. Возможность такого пика врач допускает из-за волнообразного развития пандемии.Мясников заметил, что волны коронавируса, характеризуемые массовым всплеском заболеваемости, происходят с периодичностью раз в три месяца. Когда пойдет на убыль рост заболеваемости, наблюдаемый сегодня (примерно к концу зимы), волны не будет в течение трех месяцев, но затем инфекция вновь пойдет в рост.«Весной и летом наступающего года мир столкнется с очередным подъемом заболеваемости. Новый пик заболеваемости придется на май, июнь и июль 2021 года», - спрогнозировал врач.Также Мясников полагает, что из-за волнообразного развития коронавирусной пандемии по всему миру вряд ли можно рассчитывать на открытие границ для путешествующих людей в новом году.