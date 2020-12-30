Установлен белок, провоцирующий шизофрению
Кадзумицу Уэда из Института комплексных исследований клеток и материалов (iCeMS) при Киотском университете и его коллеги из Японии предоставили доказательства того, что мыши с нарушенным белком ABCA13 демонстрируют характерное для шизофрении поведение. Команда исследовала функции ABCA13 и опубликовала свои выводы в Journal of Biological Chemistry.
Ученые изучили ABCA13 в различных типах клеток человека. Они также отключили ген, который кодирует белок у мышей. Затем они исследовали влияние мутировавших белков ABCA13 на клетки человека. Команда обнаружила, что ABCA13 представляет собой большой белок, локализованный в клеточных везикулах, и помогает транспортировать холестерин от клеточной мембраны в везикулы.
«Мы обнаружили, что ABCA13 ускоряет интернализацию холестерина в клетках и что его потеря функции связана с патофизиологией некоторых психических расстройств», - отмечает Уэда.
Мыши, лишенные ABCA13, выглядели нормально и имели нормальную продолжительность жизни. Но серия поведенческих исследований показала аномальные результаты тестов.
Ученые также обнаружили, что везикулы нервных окончаний головного мозга мышей, у которых отсутствовал ABCA1, не накапливали холестерин. По словам исследователей, синаптические нервные пузырьки жизненно важны для передачи информации от одного нерва к другому, поэтому эта неисправность может вносить вклад в патофизиологию психических расстройств.
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