Малышева назвала ведущие к потере памяти и болезни мозга продукты

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По словам телеведущей, доктора медицинских наук Елены Малышевой способствовать потере памяти и развитию болезни мозга могут продукты, содержащие высокие уровни холестерина, а также меди.«Провоцировать развитие болезни Альцгеймера у людей, уже заметивших проблемы с памятью, может употребление продуктов, содержащих много меди и холестерина», - заявила Малышева в телеэфире.Говоря, о пищевых источниках высоких доз холестерина, «теледоктор» назвала свинину, помимо нее – сливки, сливочное масло. Малышева отметила, что их регулярное потребление может содействовать прогрессирующему ухудшению качества памяти. Данный эффект связан со способностью насыщенных холестерином продуктов негативно влиять на проводимость сосудов и снижать кровоток, поступающий в мозг.Что касается продуктов с высоким уровнем меди, таковыми являются субпродукты (печень, почки, сердце). Кроме того, ею насыщен кешью.Чтобы избежать болезни мозга, людям, чья память ослабела, следует отказаться от их употребления, предупредила Малышева.