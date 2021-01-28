Малышева назвала ведущие к потере памяти и болезни мозга продукты
«Провоцировать развитие болезни Альцгеймера у людей, уже заметивших проблемы с памятью, может употребление продуктов, содержащих много меди и холестерина», - заявила Малышева в телеэфире.
Говоря, о пищевых источниках высоких доз холестерина, «теледоктор» назвала свинину, помимо нее – сливки, сливочное масло. Малышева отметила, что их регулярное потребление может содействовать прогрессирующему ухудшению качества памяти. Данный эффект связан со способностью насыщенных холестерином продуктов негативно влиять на проводимость сосудов и снижать кровоток, поступающий в мозг.
Что касается продуктов с высоким уровнем меди, таковыми являются субпродукты (печень, почки, сердце). Кроме того, ею насыщен кешью.
Чтобы избежать болезни мозга, людям, чья память ослабела, следует отказаться от их употребления, предупредила Малышева.
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