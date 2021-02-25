Новое исследование подтвердило связь изжоги с риском рака пищевода и рака гортани

Изжога и риск ракаИзжога – хорошо известное многим людям ощущение жжения в верхней части живота и по ходу пищевода. Ее основная причина – гастроэзофагальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). При ней кислое содержимое желудка попадает в пищевод из-за слабости сфинктера, который разделяет эти два органа. От этого заболевания по разным данным страдает от 20% до 50% взрослого населения России.Гастроэнтерологи и онкологи считают ГЭРБ фактором риска развития одного из видов рака пищевода – аденокарциномы. Ученые предполагают, что связь изжоги и этой опухоли обусловлена:прямым повреждающим действием кислоты и, в определенных случаях, желчи на слизистую оболочку пищевода;образованием нитрозных соединений, которые могут подниматься вверх по пищеводу и попадать в глотку и гортань.Авторы нового исследования указывают, что понимание общих факторов риска рака пищевода и рака верхних дыхательных путей поможет выявить группы риска, которым требуется особое внимание (наблюдение и профилактика).Ранее несколько исследований были посвящены связи ГЭРБ и рака гортани, однако они не дали однозначного ответа. Метаанализ таких исследований продемонстрировал, что при ГЭРБ риск плоскоклеточного рака гортани увеличивается в 2,37 раза. Однако многие ученые высказывают мнение, что эта связь обусловлена другими причинами, например, курением и употреблением алкоголя.ГЭРБ, рак пищевода и рак гортаниВ новом исследовании ученые из Национального института рака США хотели проверить, связана ли ГЭРБ с увеличением риска развития двух распространенных злокачественных опухолей – плоскоклеточных раков пищевода и гортани. Для этого они проанализировали данные о 490 тысячах человек, за которыми наблюдали в течение 16 лет с 1996 года.В начале исследования участники заполнили анкеты, которые касались их образа жизни. Дополнительные данные об их здоровье ученые получили из базы медицинского страхования Medicare. Согласно этим оценкам, у 24% из них была ГЭРБ.Ученые отследили, у какого количества человек за 16 лет наблюдения развились злокачественные опухоли пищевода и гортани. Они пришли к выводу, что риск двух видов рака, на которых делался фокус в исследовании, у людей с ГЭРБ повышен в два раза. Этот риск не зависел от того, курят ли люди и употребляют ли они алкоголь, а также от пола и социального положения.Согласно оценкам авторов исследования, около 17% раков пищевода и гортани связаны с ГЭРБ. В будущем ученые хотят узнать, можно ли предупредить онкологические заболевания при помощи эффективного лечения ГЭРБ.