«Дефицит витамина В17 вызывает рак»: как люди оценивают достоверность новостей о медицине?

«Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят» - это известное высказывание приобрело особый смысл в эпоху пандемии коронавируса. Американские ученые попробовали разобраться, на что обращает внимание рядовой читатель новостей и соцсетей, оценивая достоверность информации о здоровье, и сделали неожиданные выводы.Это исследование специалисты в области журналистики и массовых коммуникаций из Университета Канзаса (University of Kansas) провели еще до пандемии, когда распространение фейковой информации о медицине не достигло таких угрожающих масштабов.Ученые предложили 750 добровольцам прочитать статьи о том, что дефицит несуществующего витамина В17 может вызвать рак, и попросили оценить, насколько эта информация вызвала у них доверие и готовы ли они поделиться ей в соцсетях. Всего было представлено восемь версий статьи, которые отличались по форме подачи и уровню компетентности авторов, некоторые из них имели пометку «непроверенная» или «подозрительная» от онлайн-платформ, где они были размещены. Одни статьи имитировали официальные релизы, другие были написаны в более свободной форме. В некоторых публикациях автора представляли как врача с многочисленными регалиями, в других — как мать двоих детей или блогера, пишущего о здоровом образе жизни.Результаты исследования показали, что люди почти не обращают внимания на уровень компетентности автора и готовы следовать его рекомендациям, если информация кажется им достаточно убедительной. Подача материала также не имеет значения: читатели одинаково воспринимают и псевдо-официальные сообщения, и более свободный формат. Однако многие участники обратили внимание на пометки о том, что данные не проверены или вызывают подозрение. Больше всего оценке достоверности информации уделяли добровольцы, демонстрировавшие высокую грамотность в использовании информационных технологий.По мнению авторов исследования, эти выводы говорят о том, что соцсети и другие онлайн-платформы должны более ответственно относиться к проверке публикуемой информации и предупреждать читателя, если она вызывает сомнения.«Распространение фейковых новостей о здоровье может быть весьма небезопасным. Мы увидели, что некоторые люди легко поверили в существование витамина B17, который необходим для профилактики рака. Кто-то может потратить время, деньги и усилия на поиски этого лекарства, вместо того чтобы следовать рекомендациям врача», - считают авторы исследования.