Одним из лучших продуктов, которые рекомендуются к употреблению для профилактики рака, является брокколи, напомнил Александр Мясников.Выступив в телеэфире, Мясников назвал продукт номер один для профилактики рака.«Официально во всех руководствах, когда читаешь про антиоксиданты, про снижение риска онкологии, – там будет брокколи», - поделился медик.Говоря о других продуктах, полезных для профилактики рака, Мясников указал на источники ликопина – томаты черри, арбузы, красные грейпфруты и апельсины, шиповник, красный перец, красная капуста, спаржа. По словам врача, потребление ликопина ассоциируется со снижением риска некоторых видов рака, – конкретно рака предстательной железы.Также Мясников рекомендует использовать куркуму. Он заметил, что в ряду специй она обладает наиболее выраженным противораковым действием.