Мясников назвал продукт номер один для профилактики рака
Выступив в телеэфире, Мясников назвал продукт номер один для профилактики рака.
«Официально во всех руководствах, когда читаешь про антиоксиданты, про снижение риска онкологии, – там будет брокколи», - поделился медик.
Говоря о других продуктах, полезных для профилактики рака, Мясников указал на источники ликопина – томаты черри, арбузы, красные грейпфруты и апельсины, шиповник, красный перец, красная капуста, спаржа. По словам врача, потребление ликопина ассоциируется со снижением риска некоторых видов рака, – конкретно рака предстательной железы.
Также Мясников рекомендует использовать куркуму. Он заметил, что в ряду специй она обладает наиболее выраженным противораковым действием.
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