Мясников назвал продукт номер один для профилактики рака

Одним из лучших продуктов, которые рекомендуются к употреблению для профилактики рака, является брокколи, напомнил Александр Мясников.

Выступив в телеэфире, Мясников назвал продукт номер один для профилактики рака.

«Официально во всех руководствах, когда читаешь про антиоксиданты, про снижение риска онкологии, – там будет брокколи», - поделился медик.

Говоря о других продуктах, полезных для профилактики рака, Мясников указал на источники ликопина – томаты черри, арбузы, красные грейпфруты и апельсины, шиповник, красный перец, красная капуста, спаржа. По словам врача, потребление ликопина ассоциируется со снижением риска некоторых видов рака, – конкретно рака предстательной железы.

Также Мясников рекомендует использовать куркуму. Он заметил, что в ряду специй она обладает наиболее выраженным противораковым действием.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Онкология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь