Назван лучший овощ для профилактики рака
Одним из лучших продуктов для профилактики рака является брокколи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Подробности.
«Официально во всех руководствах, когда читаешь про антиоксиданты, про снижение риска онкологии, — там будет брокколи», — отметил врач Александр Мясников.
Говоря о других продуктах, полезных для профилактики рака, Мясников указал на источники ликопина — томаты черри, арбузы, красные грейпфруты и апельсины, шиповник, красный перец, красную капусту, спаржу.
По словам врача, потребление ликопина ассоциируется со снижением риска некоторых видов рака, в частности — рака предстательной железы.
Также специалист рекомендует употреблять куркуму, ведь в ряду специй она обладает наиболее выраженным противораковым действием.
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