Ученые рассказали, как сахар действует на здоровье печени

Сахара и добавленные сахараСахарами называют разные сладкие легкоусвояемые углеводы – фруктозу, глюкозу, сахарозу, галактозу и другие. Эти вещества – естественные компоненты многих продуктов.Добавленными называют сахара, которые попадают в еду во время ее приготовления и обработки, а также те, которые мы используем непосредственно при приеме пищи. Их основные источники в нашем рационе – сладкие напитки, кондитерские изделия, молочные десерты, сдоба.Согласно британским данным, за счет добавленных сахаров люди получают около 14% дневных калорий.Среди наиболее «сахарных» продуктов:кола – 10,9 грамм на 100 миллилитров;сладкий фруктовый сок – 9,8 грамм на 100 миллилитров;шоколад – 62,6 грамм на 100 грамм.Действие фруктозы и сахарозы на печеньИзвестно, что сахара очень калорийны. Их избыточное употребление может способствовать развитию ожирения, сахарного диабета, метаболического синдрома, неалкогольной жировой болезни печени. Ранее исследования фокусировались на последствиях употребления очень больших количеств сахаров. В новом исследовании швейцарские ученые проверили, как влияет на состояние печени относительно умеренное употребление различных добавленных сахаров.В исследовании приняли участие 94 молодых человека. Их разделили на несколько групп. В течение семи недель они употребляли напитки, содержащие 80 грамм разных сахаров – глюкозы, фруктозы или сахарозы. Участники из контрольной группы не пили сладких напитков.Во время эксперимента участники исследования не получали большее количество калорий, чем раньше. Сладкие напитки способствовали чувству сытости. Тем не менее, даже в такой, сравнительно небольшой, дозе они оказывали негативное действие.У людей, которые получали напитки с фруктозой, синтез жира в печение был в два раза более интенсивным, чем в группе глюкозы. Этот эффект сохранялся в течение 12 часов после употребления напитка. Сахароза – наиболее распространенный вид сахара – усиливала отложение жира в печение немного сильнее, чем фруктоза.Всемирная организация здравоохранения советует употреблять не более 50 грамм добавленных сахаров в день, лучше – до 25 грамм. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует съедать не более 25 грамм этих веществ женщинам и 37 грамм - мужчинам«Восемьдесят грамм сахара в день, что соответствует 0,8 литров обычного сладкого напитка, увеличивают образование жира в печени. И чрезмерная выработка жира продолжается некоторое время, даже если вы больше не употребляете сахар», - сказал Филипп Гербер (Philipp Gerber) из Цюрихского университета, ведущий автор исследования.Ученые указывают, что полученные ими результаты можно считать неожиданными, поскольку ранее считалось, что фруктоза – самый опасный для печени вид сахара. Предыдущее исследование показало, что она может негативно влиять на способность печени сжигать жир.