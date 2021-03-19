Кетодиета: недельное меню для тех, кто хочет попробовать популярный способ похудения

Плюсы и недостатки кетодиеты.Те, кто хочет похудеть, как правило, идут по проторенной дорожке — начинают меньше есть, считать калории и по максимуму отказываться от жирных продуктов.Популярная нынче диета объявляет жиру мир и разрешает не смотреть с замиранием сердца на калорийность. Упор в кеторационе нужно делать на белки и жирные продукты.Казалось бы, все просто и прекрасно для любителей сытно поесть. Но с кетодиетой нужно быть очень осторожными. У нее есть масса подводных камней и противопоказаний. Поэтому в идеале на ней нужно сидеть под чутким и строгим контролем врача, который собаку съел на кетопитании.Итак, что нужно знать о кетодиете, чтобы она принесла только пользу и ни грамма вреда? Об этом рассказала диетолог, член Европейской ассоциации по изучению ожирения Людмила Денисенко.В чем суть кетодиетыВ ней очень мало углеводов (5–10% рациона), зато много жиров (70–75%) и в меру белков (20%). Если кетодиета сопровождается физическими нагрузками, то допустимы регулярные углеводные «загрузки» (раз в неделю-две) или употребление быстрых углеводов перед тренировкой.Как работает кетодиета? Если наш мозг ограничить в углеводах (глюкозе), он возьмет к себе в «сообщники» печень. Она будет преобразовывать жир в жирные кислоты и кетоновые тела. И «поделится» этими кетоновыми телами с мозгом. Он начнет их использовать в качестве альтернативного углеводом питания. Кроме того, нет глюкозы — нет необходимости вырабатывать гормон инсулин. Нет инсулина — нет чувства голода.Когда организм перестает получать энергию, он обращается к своим жировым запасам, которые откладывал на «черный день», и они начинают таять. Так человек худеет. Этот процесс и называется кетозом — повышением уровня кетоновых тел в крови (наступает примерно через семь дней диеты).В чем плюсы такого питанияНа кетодиете увеличивается количество митохондрий. Именно они отвечают за то, насколько мы энергичны.Повышается антиоксидантный потенциал, а значит, в нашем организме замедляется или прекращается процесс окисления. Особенно это важно для больных сахарным диабетом. Это хорошая профилактика онкологических заболеваний.Такое питание полезно при целом ряде неврологических болезней: Альцгеймера, рассеянного склероза, аутизма и др.Кетодиета снижает инсулинорезистентность и позволяет контролировать уровень глюкозы в крови.Снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний при метаболическом синдроме и сахарном диабете второго типа.В чем минусы кетодиетыИз-за увеличения количества жиров в рационе возможна революция в животе и расстройство кишечника. Поэтому очень важно, перед тем как вы попробуете стать адептом такого питания, проверить: выдержит ли ваш желчный и поджелудочная такую жировую атаку.Поначалу из-за того, что мозг перестанет получать углеводы, многие чувствуют раздражительность и повышенную утомляемость. Правда, через какое-то время организм перестраивается на малоуглеводный рацион и это проходит.Когда включится процесс кетоза, может появиться запах ацетона изо рта, от кожи.Неправильная кетодиета может привести не к кетозу, а кетоацидозу. Это уже патологическое состояние, при котором кетоновых тел настолько много, что это может в критических случаях даже стать причиной смерти. Чтобы не наступил кетоацидоз, нужно пить достаточно много воды — минимум 40 мл на один килограмм веса, принимайте витамины С и D. Не сидите слишком долго на кетодиете — максимум два-три месяца.На кетодиете существует высокий риск развития дефицитов кальция, магния, калия, карнитина, селена, витаминов группы В, цинка, меди и жирорастворимых витаминов — D, А. Поэтому необходимо регулярно мониторить их количество в крови.Что можно есть на кетодиете:мясо животных и птицы;рыба;яйца;молочные (кроме цельного молока) и кисломолочные продукты;орехи;овощи для салатов;грибы.Что нельзя есть на кетодиете:крупы;макаронные изделия;сахар;фрукты;выпечка;сладкие овощи (картофель, свекла, морковь).Кому кетодиета противопоказана:подросткам;беременным;кормящим;людям с болезнями щитовидной железы, с нарушениями работы почек, печени, ЖКТ, желчнокаменной болезнью.Кетодиета: пример меню на неделюМежду приемами пищи можно делать перекусы. Для них подойдут орехи, авокадо, ряженка, кефир, твердый сыр. Калории считать не надо, едим сколько хотим, до сытости. Поэтому в кетоменю не указывается, сколько, к примеру, граммов курятины вы должны съесть.ПонедельникЗавтрак: готовим яичницу со шпинатом. На сковороде припускаем со сливочным маслом 200 г измельченного шпината, сверху вбиваем два яйца и тушим до готовности.Обед: бургер из цельнозернового черного хлеба с куском твердого сыра, жареными грибами, кусочками одного авокадо и зеленью. Подойдет рукола, шпинат, салатный микс.Ужин: запеченная в сливочном соусе курица, тушеная брокколи.ВторникЗавтрак: яичница с беконом.Обед: грибы под сыром, салат из зелени.Ужин: сырники со сметаной.СредаЗавтрак: два жаренных на масле яйца, пол-авокадо с вялеными томатами.Обед: бекон и помидоры на хлебе.Ужин: жареный говяжий фарш под томатным соусом.ЧетвергЗавтрак: яйца с беконом.Обед: ростбиф, рукола, соус песто.Ужин: салат из креветок, авокадо, помидоров с оливковым маслом и лаймом.ПятницаЗавтрак: два вареных яйца.Обед: грибы под сыром, салат из зелени.Ужин: голубцы со свининой.СубботаЗавтрак: тост с арахисовым маслом.Обед: рыбная уха.Ужин: мясной салат.ВоскресеньеЗавтрак: жирный творог с горстью ягод.Обед: свиная отбивная, бурый рис.Ужин: запеченная красная рыба, овощи.Знакомьтесь, бронекофе!Он же жирный кофе. Это один из самых популярных напитков в кетодиете. И зачастую чашечка бронекофе заменяет кетодиетчикам целый завтрак. Ведь в ней — целых 450 калорий.Итак, что это за напиток? Это кофе с жирным маслом. Чтобы его приготовить, вам понадобится:1 чашка эспрессо;1 ст. л. топленого масла гхи;1 ст. л. кокосового масла;150 мл горячей воды.Вначале приготовьте эспрессо. Затем в емкость блендера поместите все ингредиенты и взбивайте до однородной консистенции приблизительно минуту.Каждый день такой кофе пить не стоит. Все-таки в нем нет необходимых организму белков, витаминов. Но если вам нужно набраться сил, а времени на поесть нет, бронекофе способен быстро дать вам необходимое.В качестве основы можно использовать не только кофе, но и черный чай. Тогда у вас получится вариация на тему индийского чая масала.