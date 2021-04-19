5 самых нужных для здоровья специй

Нет никакой необходимости охотиться за экзотическими ингредиентами, полезные для здоровья специи можно приобрести сегодня в любом магазине. Важно лишь не перебарщивать с их употреблением, а добавлять ровно столько, чтобы получать двойную пользу для желудка и самочувствия.Корица снижает уровень сахара в крови. Популярнейшая специя на основе коры коричного дерева используется во многих блюдах. Она полезна для диабетиков и лиц с повышенным уровнем сахара в крови, поскольку придает сладость пище без добавления в нее сахара. Также корица полезна для сердца, она снижает уровень холестерина и триглицеридов. Это не замена лекарствам от диабета, но неплохая разновидность комплементарной медицины.Куркума сражается с воспалением. В индийских блюдах веками используется куркума для приготовления карри. Данная специя стала очень модным продуктом за счет способности уменьшать уровень воспалений - частой причины дискомфорта и болезненных ощущений. Главным компонентом специи является куркумин, способный влиять на воспалительные процессы в головном мозге, связанные со старческим слабоумием и депрессией. Также куркумин эффективен для уменьшения болей при артрите.Имбирь помогает при тошноте. Тропическое растение тысячелетиями применяется в азиатских культурах для лечения расстройств желудка, диареи и тошноты. Имбирь снижает симптомы тошноты, связанные с беременностью, а также помогает избавиться от проблемы с животом после хирургических операций. Имбирь эффективен при борьбе с тошнотой из-за химиотерапии в комбинации со специфическими лекарствами.Чеснок укрепляет сердце. Еще наши бабушки использовали чеснок в качестве профилактического средства от простуды, но немногие знают о том, что он эффективно сражается с атеросклерозом артерий. Он возникает в результате скопления жировых отложений холестерина на стенках артерий. Факторы риска атеросклероза - курение и гипертония. Сужение артерий грозит инфарктами и инсультами, а чеснок помогает эти сосуды пробивать.Кайенский перец против боли. Жгучий перец, популярный в кухнях народов Юго-Западной Америки и Мексики. Он содержит капсаицин, снижающий количество посылаемых в мозг болевых сигналов. Эффективен при болях от артрита и невропатии, вызванной диабетом. Крем на основе капсаицина можно наносить непосредственно на суставы и мышцы.