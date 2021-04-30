Кардиологи: некоторым людям запрещено пить БАДы с омега-3

БАДы с жирными кислотами омега-3, часто назначаемые для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, могут оказаться опасными для определенной группы пациентов. У них омега-3 способны вызвать развитие мерцательной аритмии.В настоящее время добавки с рыбьим жиром назначают пациентам с повышенным уровнем триглицеридов для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако последние исследования показывают: у лиц с высоким уровнем липидов в крови добавки с омега-3 могут повысить риск развития мерцательной аритмии, грозящей инсультом (риск инсульта возрастает в 5 раз).Сообщается, что в рамках последнего исследования анализу подвергли данные 50277 человек. Все они получали рыбий жир с омега-3 или плацебо. Наблюдение продолжалось 2-7,4 года. Доза рыбьего жира составляла от 0,84 до 4 граммов в сутки. У всех добровольцев изначально был повышен уровень триглицеридов и диагностированы сердечно-сосудистые заболевания либо отмечался высокий риск их развития. Оказалось, прием омега-3 повышал риск развития аритмии в 1,37 раза по сравнению с плацебо.