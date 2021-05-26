Для достижения счастья нужно умерить пыл

Ученые из Великобритании раскрыли секрет обретения чувства счастья. Для этого люди должны уменьшить свои ожидания, но не настолько низко, чтобы почувствовать себя ничтожными.Умерьте свои ожидания от жизни, чтобы не разочаровываться из-за их несбытия. Но не настолько сильно, чтобы не почувствовать себя ничтожными. Именно это является основой счастливой жизни, как выяснили ученые из Университетского колледжа Лондона, запустившие проект по расчёту уравнения счастья.Его целью является поиск простейшего уравнения, объясняющего, что именно делает нас счастливыми. Учёные создали мобильную игру, которая побуждает пользователей принимать рискованные решения и предварительно высказывать свои предположения о том, насколько они будут успешными. Более 18 000 человек скачали ее, что позволило исследователям проследить связь между результативностью, ожиданиями и уровнем счастья у людей.Полученные итоги были сопоставлены с МРТ-сканами, что дало возможность вывести уравнение, объясняющее различные факторы, имеющие значения для обретения счастья каждым из нас. Было установлено, что счастье связано с ожиданиями, и умеренные ожидания увеличивают вероятность приятного сюрприза. А если они постоянно повышены, то это делает человека несчастливым. Но очень важно правильно выставить баланс, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)