Пробиотики помогут замедлить болезнь Паркинсона

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Проблемы микробиоты кишечника вызывают серьезные нарушения в работе желудочно-кишечной системы. А они порой предшествуют развитию болезни Паркинсона.Для большинства из нас болезнь Паркинсона - это недуг, вызывающий характерный тремор конечностей и нарушение мимики лица. Но он также сопровождается запорами, изжогой, тошнотой и рвотой. А в некоторых случаях эти желудочно-кишечные расстройства наблюдаются за годы и даже десятки лет до появления тремора, то есть до установки диагноза болезнь Паркинсона.Некоторые предыдущие исследования показывали, что раствор из 4 штаммов бактерий под названием Symprove снижает тяжесть целого ряда заболеваний кишечника вроде синдрома раздражённого кишечника. Он также уменьшает количество запоров и диарей при дивертикулите. Новое исследование показало, что связанные с болезнью Паркинсона изменения микробиоты кишечника провоцируют его воспаление. А оно может вызвать скопление белка альфа-синуклеина в стенах толстой кишки.Скопление альфа-синуклеина приводит к смерти нейронов мозга, производящих дофамин - химический мессенджер, который передаёт команды от мозга к телу. Чем меньше дофамина вырабатывается мозгом, тем выше выраженность симптомов болезни Паркинсона. Следовательно, пробиотические растворы должны помочь замедлить развитие коварного недуга.